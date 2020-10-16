Парк Политехнического университета открыт для горожан — фоторепортаж Gazeta.SPb.ru

Gazeta.SPb.ru показывает, как проходил пресс-тур, организованный Санкт-Петербургским Политехническим университетом Петра Великого и направленный на то, чтобы объяснить горожанам, что зеленая зона для прогулок и сквозного прохода открыта.

Доступ в парк для горожан Политехнического университета не ограничен. Об этом в ходе пресс-тура, который состоялся 16 октября, рассказали представители СПбПУ.

Часть калиток работает круглосуточно, часть — согласно расписанию (с 7 утра до 11 вечера), за исключением той, что находилась со стороны Гжатской улицы. Сейчас она заварена, поскольку, по мнению представителей высшего учебного заведения, является лазейкой для хулиганов.

«Мы обязаны заботиться о тех, кто здесь учится и работает. Почему камнем преткновения является этот кусок? Мы не можем обеспечить безопасность находящихся здесь людей. По объективным причинам», — рассказал проректор по безопасности СПбПУ Александр Иванов.

Также организаторы пресс-тура опровергли информацию об ограничении прохода к храму Покрова Пресвятой Богородицы, даже во время пандемии. Пояснения журналистам дал его настоятель — митрофорный протоиерей Александр Румянцев: «Ко мне никто не обращался по поводу того, что в наш храм не было доступа. Доступа в наш храм не было начиная с Пасхи до Троицы, когда был всеобщий карантин. После этого доступ возобновился, прихожане стали постепенно приходить в наш храм. Первый наплыв прихожан был как раз на Троицу, когда был снят карантин. Ну а в дальнейшем все было хорошо».