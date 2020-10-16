Парк Политехнического университета открыт для горожан — фоторепортаж Gazeta.SPb.ru

Парк Политехнического университета открыт для горожан &#8212; фоторепортаж Gazeta.SPb.ru
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Gazeta.SPb.ru показывает, как проходил пресс-тур, организованный Санкт-Петербургским Политехническим университетом Петра Великого и направленный на то, чтобы объяснить горожанам, что зеленая зона для прогулок и сквозного прохода открыта.

Доступ в парк для горожан Политехнического университета не ограничен. Об этом в ходе пресс-тура, который состоялся 16 октября, рассказали представители СПбПУ.

Парк Политехнического университета. Фото: Gazea.SPb.ru/Валентин Егоршин
Парк Политехнического университета. Фото: Gazea.SPb.ru/Валентин Егоршин

Часть калиток работает круглосуточно, часть — согласно расписанию (с 7 утра до 11 вечера), за исключением той, что находилась со стороны Гжатской улицы. Сейчас она заварена, поскольку, по мнению представителей высшего учебного заведения, является лазейкой для хулиганов.

Парк Политехнического университета. Фото: Gazea.SPb.ru/Валентин Егоршин
Парк Политехнического университета. Фото: Gazea.SPb.ru/Валентин Егоршин

«Мы обязаны заботиться о тех, кто здесь учится и работает. Почему камнем преткновения является этот кусок? Мы не можем обеспечить безопасность находящихся здесь людей. По объективным причинам», — рассказал проректор по безопасности СПбПУ Александр Иванов.

Также организаторы пресс-тура опровергли информацию об ограничении прохода к храму Покрова Пресвятой Богородицы, даже во время пандемии. Пояснения журналистам дал его настоятель — митрофорный протоиерей Александр Румянцев: «Ко мне никто не обращался по поводу того, что в наш храм не было доступа. Доступа в наш храм не было начиная с Пасхи до Троицы, когда был всеобщий карантин. После этого доступ возобновился, прихожане стали постепенно приходить в наш храм. Первый наплыв прихожан был как раз на Троицу, когда был снят карантин. Ну а в дальнейшем все было хорошо».

Настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы, митрофорный протоиерей Александр Румянцев. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин
Парк Политехнического университета. Фото: Gazea.SPb.ru/Валентин Егоршин
Парк Политехнического университета. Фото: Gazea.SPb.ru/Валентин Егоршин
Парк Политехнического университета. Фото: Gazea.SPb.ru/Валентин Егоршин
Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб парк Политехнического университета спбпу


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге медикам, лечащим коронавирусных пациентов, продлили выплаты
Парк Политехнического университета открыт для горожан — фоторепортаж ...
Российский препарат от коронавируса перестали продавать за рубеж
В отравлении Навального обвинили ФСБ
Политехнический университет: мы будем разрешать ходить там, где можем ...
На станции Новый Петергоф подросток угодил под колеса поезда из-за телефона
В Петербурге при загадочных обстоятельствах умер шестимесячный ребенок
Из Санкт-Петербурга во Владивосток вылетели пауки и лягушки