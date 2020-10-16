В Петербурге компьютерный мастер запросил за услуги 370 тыс. рублей

В Петербурге компьютерный мастер запросил за услуги 370 тыс. рублей
Мастер воспользовался незнание жертвы. Фото: pixabay.com

Мужчина обвиняется в мошенничестве.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за мошенничества — компьютерный мастер потребовал у клиента 370 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Василеостровского района.

По предварительным данным, мужчина оказывал услуги без заключения договора. Он воспользовался доверчивостью клиента и оценил проделанную работу в 370 тысяч рублей. В результате было возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество», оно уже направлено в суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дело мошенников с БАДами привело полицию в Ленобласти к нарколаборатории. По версии оперативников, злоумышленники убеждали пенсионеров в том, что те серьезно больны и им немедленно нужно начать лечение. Вместо лекарств им продавали биологические активные добавки.

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