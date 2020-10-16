В Москве за сутки скончались 56 ковид-пациентов

Коронавирус продолжает набирать обороты. В Москве скончались еще 56 пациентов с положительным тестом на Covid-19.

Об этом стало известно в пятницу, 16 октября. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с болезнью, у всех пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на новый вирус.

Общее число летальных исходов достигло 5 906.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала самую уязвимую перед коронавирусом группу работающих россиян.