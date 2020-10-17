Петербург сохраняет вторую строчку по приросту Covid-19

Петербург сохраняет вторую строчку по приросту Covid-19
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Северная столица по-прежнему находится на втором месте среди регионов России по количеству новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Это стало известно благодаря обнародованным данным оперативного штаба, который отслеживает распространение коронавируса в России.

Отметим, что по данным на 17 октября в Петербурге за весь период пандемии выявлено более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом суточный прирост составил 659 человек. Больше только в Москве – 4 648 новых случаев.

В России на данный момент общее число заболевших превысило 1,3 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что носить маски стоит даже тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. Так как существуют единичные случаи повторного заражения вирусом, и тем более еще до конца не изучено то, что выздоровевший пациент не может быть переносчиком Covid-19.

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