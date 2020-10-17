Украл автомобиль и разобрал его на части: в Ленобласти задержан подозреваемый

Украл автомобиль и разобрал его на части: в Ленобласти задержан подозреваемый
Кража автомобиля. Фото: pixabay

Сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину в краже автомобиля на авторазборке в Кудрово. Машина была вычислена по двигателю.

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД по Санкт-Петербургу, неизвестный совершил кражу автомобиля ВАЗ 21099, стоимостью 40 тыс. рублей, находясь по адресу Индустриальный проспект, 11. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1975 года рождения. По версии следствия задержанный украл автомобиль и планировал его разобрать на части. Мужчину удалось найти в г. Кудрово на Промышленной улице, где он занимался авторазборкой. Полиция вычислила автомобиль по двигателю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе водитель сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

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