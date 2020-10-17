В России за сутки выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом
Более 14 тыс. зараженных коронавирусом за сутки в России. Фото: pixabay.com

В России продолжает держаться количество зараженных за сутки в 14 тыс. человек. Всего на данный момент в стране зафиксировано более 1,3 млн случаев Covid-19.

Об этом стало известно сегодня, 17 октября. Как сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки в России 14 922 человека заразились болезнью в 85 регионах страны. Из них 4 019 случаев бессимптомны.

Кроме этого, за сутки скончалось от вируса 279 пациентов. За весь период пандемии – 24 002 человека.

На первом месте по суточному приросту находится Москва – 4 648 новых случаев. На втором месте Санкт-Петербург – 659. К слову, в Северной столице за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одной смерти пациента с коронавирусом. В Москве скончались – 2 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, в каких случаях тест на коронавирус может показать отрицательный результат.

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