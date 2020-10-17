Главу МО «Выборгский район» могут отправить под арест

В Приморском районном суде выберут меру пресечения главе администрации МО «Выборгский район». Его подозревают в мошенничестве на 700 миллионов рублей.

Об этом в субботу, 17 октября, сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области. Там уточнили, что меру пресечения рассчитывают избрать сегодня в Приморском районном суде.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что, по версии следователей, чиновник предоставлял ложные сведения о выполнении работ по капитальному ремонту в зданиях Выборга.

По версии следствия, госслужащий использовал документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах. На деле работы не проводились, а деньги по указанным документам выплачивались. Уточнялось, что действовал он с группой лиц.