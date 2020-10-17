Корни рубят лопатами: жители опасаются за судьбу деревьев на Чайковского

Работы на улице Чайковского. Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"/ ВК

Работы на улице Чайковского. Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"/ ВК

На улице Чайковского идут работы по благоустройству. Местные жители опасаются, что они приведут к уничтожению деревьев. По их словам, корни рубят прямо лопатами, чтобы уложить сверху плитку или бордюрный камень.

Об этом горожане сообщают в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечают местные жители, ранее на Чайковского уже «уменьшили площадь питания» деревьев.

«Сейчас они пошли дальше, просто решив внаглую добить все живое», — сетуют горожане.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, что жители Красносельского района борются за деревья в Полежаевском парке. Утверждалось, что их уничтожают сотрудники районного управления садово-паркового хозяйства. Пока в адрес управления направили предостережение о необходимости соблюдения требований в области охраны окружающей среды.