Чижов рассказал о низшем уровне в отношениях ЕС и России

Отношения между Россией и Евросоюзом достигли низшего уровня за последние годы, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов. Он уточнил, что изменения произошли после инцидента с оппозиционером Алексеев Навальным.

По его словам, решение совета ЕС ввести санкции против России «подтвердило худшие опасения», передает ТАСС. При этом, добавил Чижов, санкции имеют слабое обоснование и с политической, и с юридической точек зрения.

«Разумеется, мы расцениваем эти рестрикции так же, как и все предыдущие: как односторонние незаконные меры», — подчеркнул он.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Белом доме пожаловались, что в России уже не на что накладывать санкции. Как отмечал советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен, становится все сложнее искать объекты и персоналии, в отношении которых можно было бы ввести ограничительные меры.