Житель Ленобласти несколько лет развращал свою маленькую родственницу

В Ленинградской области задержали местного жителя, который, как считают следователи, издевался над своей маленькой родственницей несколько лет.

Об этом в субботу, 17 октября, сообщает СУ СК РФ по Ленобласти. По данным ведомства, злоумышленник в течение нескольких лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой не было 14 лет.

В преступлении следователи заподозрили его после того, как занялись другим уголовным делом в отношении мужчины. Он распространял в Сети интимные фото своей бывшей сожительницы.

В ближайшее время злоумышленнику планируют предъявить обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что житель Петроградского района обвинил пенсионера в надругательстве над 14-летней дочерью. Подозреваемый задержан.