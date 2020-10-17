Житель Ленобласти несколько лет развращал свою маленькую родственницу

Житель Ленобласти несколько лет развращал свою маленькую родственницу
Задержан подозреваемый в надругательстве. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области задержали местного жителя, который, как считают следователи, издевался над своей маленькой родственницей несколько лет.

Об этом в субботу, 17 октября, сообщает СУ СК РФ по Ленобласти. По данным ведомства, злоумышленник в течение нескольких лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой не было 14 лет.

В преступлении следователи заподозрили его после того, как занялись другим уголовным делом в отношении мужчины. Он распространял в Сети интимные фото своей бывшей сожительницы.

В ближайшее время злоумышленнику планируют предъявить обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что житель Петроградского района обвинил пенсионера в надругательстве над 14-летней дочерью. Подозреваемый задержан.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть надругательство насилие новости ленобласти следователи


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Очищать дворы от снега в Петербурге будут 650 машин
В МИД ФРГ уверены, что строительство «Северного потока – 2» завершат
Житель Ленобласти несколько лет развращал свою маленькую родственницу
Ученые выяснили, что происходит с мозгом человека после смерти
В Индии опробуют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Нападающий «Зенита-2» Илья Воробьев разорвал контракт с «Химками»
«Зенит» выигрывает у «Сочи» после первого тайма
Kia стукнул маршрутку у пешеходного перехода на Тореза