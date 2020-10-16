Житель Петроградки обвинил пенсионера в надругательстве над 14-летней дочерью

В Петербурге задержали 60-летнего приезжего из Крыма, который поселился в доме на улице Большая Зеленина. Он заявил, что тот надругался над его дочерью.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию пенсионер 1966 года рождения обратился 15 октября. По его словам, неизвестный пытался принудить его 14-летнюю дочь к действиям сексуального характера, но не успел довести действия до конца.

По подозрению в преступлении задержали 60-летнего жителя Крыма.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Приморском районе таксист-педофил надругался над 13-летней пассажиркой.