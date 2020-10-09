В Приморском районе таксист-педофил надругался над 13-летней пассажиркой

Утром 8 октября водитель-мигрант на автомобиле компании Uber отвозил 13-летнюю девочку. В тот же день отец маленькой пассажирки пожаловался на домогательства таксиста в отношении его дочери.

Мужчина обратился в правоохранительные органы и заявил, что вышеуказанный водитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 13-летней дочери, а затем скрылся с места преступления. К счастью, были известны госномера машины, на которой иностранец вез девочку.

Преступника быстро вычислили, уже через 1,5 часа после звонка заявителя подозреваемого таксиста задержала полиция возле станции метро «Академическая». Оказалось, у что у 31-летнего мигранта нет регистрации. По факту нападения на несовершеннолетнюю возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские власти рассматривают возможность создания единого реестра педофилов.