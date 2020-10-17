Жертва насильника из Ленобласти рассказала, что он издевался над ней 11 лет

Жертва насильника из Ленобласти рассказала, что он издевался над ней 11 лет
Стали известны подробности дела о надругательстве над ребенком в Ленобласти. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

Жительница Ленинградской области терпела надругательства насильника около 11 лет. Самому злоумышленнику в начале издевательств было 18 лет.

Подробности об уголовном деле сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Заявление на 31-летнего мужчину написала 19-летняя девушка. Она рассказала, что он издевался над ней с 2007 по 2018-й год. Злоумышленник якобы угрожал ей, применял насилие и совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали накануне, 16 октября, в Гончаровском сельском поселении. Известно, что он работает заправщиком. Уточняется, что он уже дал признательные показания.

У него дома во время обыска изъяли видеокамеру, мобильные телефоны, электрошокер, тетради и блокноты, загранпаспорт, наручники, индивидуальную аптечку с медикаментами, компьютер, патроны и различные вещества, которые отправили на экспертизу.

Ранее gazeta.spb.ru писала о задержании злоумышленника по сообщению СУ СК РФ по Ленобласти.

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