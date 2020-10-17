В Купчино появилась «Аллея ангелов»

В Яблоневом саду во Фрунзенском районе Петербурга обустроили «Аллею ангелов». Там посадили 20 шаровидных ив.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, аллею обустроили в память о детях, которые не смогли побороть онкологические заболевания.

На каждом саженце в саду на Белградской улице установили табличку с именем ребенка, который ушел из жизни из-за болезни.

Деревья высаживали сотрудники садово-паркового хозяйства вместе с родителями погибших детей.

Отметим, что это не первая «Аллея ангелов», которая есть в Петербурге. В 2019-м году такая аллея появилась в Выборгском районе. В саду Юннатов тогда высадили каштаны.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге жители Центрального района обеспокоились тем, как ведут благоустройство на улице Чайковского. По их словам, рабочие корни деревьев рубят лопатами.