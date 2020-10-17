Убийца учителя под Парижем был беженцем

Убийца учителя истории под Парижем имел статус беженца во Франции. Об этом рассказал глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Трагедия во Франции произошла в пятницу, 16 октября, вечером. Злоумышленник обезглавил преподавателя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавшего застрелили полицейские. Ведется расследование.

По словам прокурора, у убийцы нашли вид на жительство, который он получил в этом году. Документ действовал до 2030 года, передает РИА Новости. Уточняется, что документ был выдан на имя Абдулака Абуезидовича А, родившегося в 2002-м году в Москве. Утверждается, что нападавший имеет чеченское происхождение.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что французские СМИ раскрыли имя подозреваемого.

Не исключалось, что нападение было совершено после того, как педагог показал на уроке студентам карикатуры на пророка Мухаммеда.