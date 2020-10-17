Выбор меры пресечения главе МО «Выборгский район» отложили

В субботу, 17 октября, не выбрали меру пресечения главе администрации МО «Выборгский район» в Ленинградской области. Чиновника подозревают в мошенничестве.

Как писала gazeta.spb.ru, планировалось, что вопрос о мере пресечения будет решен 17 октября. По данным СУ СК РФ по Ленинградской области, избрание меры пресечения перенесли на 18 октября. Решение примет Приморский районный суд.

Следствие считает, что глава МО «Выборгский район» предоставлял ложные сведения о выполнении работ по капитальному ремонту в зданиях Выборга. В документы вносились ложные данные о якобы выполненных работ.

На деле ремонт не проводился. При этом деньги за их выполнение все равно переводились. Известно, что глава администрации мог действовать с группой лиц.