Власти Армении обвинили Азербайджан в нарушении нового перемирия

Министерство обороны Армении считает Азербайджан виновным в нарушении очередного гуманитарного перемирия.

Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в своем Telegram-канале. Перемирие между Ереваном и Баку должно было начаться в 00.00 18 октября. В это время Степанян написала, что ситуация на линии соприкосновения спокойная, прекращение огня вступило в силу.

Однако, как сообщила представительница Минобороны, противник обстрелял северное направление с 00.04 до 02.45, а с 02.20 до 02.45 произвел артиллерийский обстрел в южном направлении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Армения и Азербайджан смогли достичь перемирия благодаря Путину. Напоминаем, что к такому решению страны смогли прийти после переговоров, состоявшихся в Москве 10 октября.