Тесты на коронавирус сдали еще 27,6 тыс. жителей Петербурга

Ежедневно в Северной столице проводится обследование населения на наличие коронавирусной инфекции в организме.

Об этом стало известно утром в воскресенье, 18 октября. Как сообщает оперативный штаб по борьбе распространением коронавируса в Петербурге, за прошедшие сутки 27 тыс. 633 человек сдали тесты на COVID-19.

Кроме того, в настоящий момент городские медики наблюдают за состоянием здоровья 2 903 человек, которые болеют коронавирусом, или могут быть переносчиками COVID-19. В обсерваторе находятся 23 пациента, 2046 пациентов лечатся на домашней самоизоляции, а 834 петербуржца сидят на карантине из-за недавнего контакта с зараженными.

Также за минувшие 24 часа Единый региональный информационно-справочный центр по вопросам, связанным с коронавирусом по номеру 122 обратились 243 человека.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 444 волонтера. Поступило 363 заявки, 320 выполнены, остальные в работе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названо увеличивающее вдвое риск смерти от COVID-19 заболевание.