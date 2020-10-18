Названо увеличивающее вдвое риск смерти от COVID-19 заболевание

Названо увеличивающее вдвое риск смерти от COVID-19 заболевание
У 216 ковид-пациентов были проблемы с почками. Фото: pixabay.com

Риск летального исхода при коронавирусе повышается в несколько раз, если заболевший человек страдает от почечной недостаточности.

Ученые Имперского колледжа Лондона сообщили, что провели исследование, в котором проанализировали информацию о состоянии здоровья более чем 370 пациентов, попавших с коронавирусом в реанимацию.

Оказалось, что у 216 человек были проблемы с почками, хронические или вызванные непосредственно коронавирусной инфекцией. При этом 50% из них скончались. А в другой группе пациентов, которые не страдали от болезней почек, умерло только 32 человека.

Как говорится в исследовании, опубликованном журналом Anaesthesia, пятой части выживших остров требовался диализ, как до выписки, так и после нее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в осенне-зимний период снижается резистентность организма человека. Россиянам рассказали, как защититься от коронавируса зимой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заболевание пандемия почки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под утро во Всеволожском районе вспыхнул дом на 225 «квадратах»
Синоптики прогнозируют мокрый снег в Петербурге в воскресенье
Названо увеличивающее вдвое риск смерти от COVID-19 заболевание
Сезон фонтанов в Петергофе завершается 18 октября
Россиянам рассказали, как защититься от коронавируса зимой
50 Cent подался в продюсеры фильмов ужасов
Названы виды яиц, которые опаснее яда
Россиянка выбросила своих дочерей с третьего этажа