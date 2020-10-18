Названо увеличивающее вдвое риск смерти от COVID-19 заболевание

У 216 ковид-пациентов были проблемы с почками. Фото: pixabay.com

У 216 ковид-пациентов были проблемы с почками. Фото: pixabay.com

Риск летального исхода при коронавирусе повышается в несколько раз, если заболевший человек страдает от почечной недостаточности.

Ученые Имперского колледжа Лондона сообщили, что провели исследование, в котором проанализировали информацию о состоянии здоровья более чем 370 пациентов, попавших с коронавирусом в реанимацию.

Оказалось, что у 216 человек были проблемы с почками, хронические или вызванные непосредственно коронавирусной инфекцией. При этом 50% из них скончались. А в другой группе пациентов, которые не страдали от болезней почек, умерло только 32 человека.

Как говорится в исследовании, опубликованном журналом Anaesthesia, пятой части выживших остров требовался диализ, как до выписки, так и после нее.

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