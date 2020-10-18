В Баренцевом море затонуло судно с пассажирами

В акватории Баренцева моря перевернулось и затонуло маломерное судно. На борту находились десять пассажиров и членов экипажа, трое из них пока не найдены.

Как сообщили в следственном управлении на транспорте СК РФ, все произошло вечером в субботу, 18 октября, в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области. Известно, что судно «Юбилейный» перевернулось после удара о скалистый грунт береговой линии. Причиной крушения называют «нарушение лицом, осуществлявшим управление маломерным судном».

Все десять человек после крушения оказались в воде. Сотрудники спецслужб вытащили на берег семерых. На поиски троих человек вышли сотрудники МЧС и пограничного управления ФСБ, а также судна, откликнувшиеся на сигнал бедствия.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фрегат из Петербурга столкнулся с судном Ice Rose близ Копенгагена.