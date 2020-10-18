Петербург остается в лидерах по приросту COVID-19

Петербург остается в лидерах по приросту COVID-19
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге с каждым днем лишь увеличивается общее число случаев COVID-19. Город по-прежнему в лидерах по приросту заболеваемости.

Об этом стало известно утром в воскресенье, 18 октября. Согласно последним данным, Северная столица сохраняет за собой второе место среди российских регионов по числу новых заболевших.

Как сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением COVID-19 в России, за последние сутки в городе на Неве нашли 674 новых случая.

Лидером по приросту остается Москва, где еще 4 610 человек заболели коронавирусом. Второе место у Петербурга, а следом идет Подмосковье, где зарегистрировали 460 положительных тестов. В Ленобласти заболели еще 102 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тесты на коронавирус сдали еще 27,6 тыс. жителей Петербурга.

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