Британская королева помиловала убийцу, остановившего теракт в Лондоне

Британская королева помиловала убийцу, остановившего теракт в Лондоне
Лондонский мост. Фото: unsplash

Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного за убийство 42-летнего Стивена Гэллэнт, который обезвредил террориста на Лондонском мосту в ноябре 2019 года. Заключенный выйдет на свободу на десять лет раньше.

Как сообщает Daily Mail, теракт в Лондоне в прошлом году планировал 28-летний Усман Хан, у которого есть судимость за участие в террористической деятельности, но он был освобожден по УДО.

29 ноября Хан вышел на Лондонский мост, на его теле был закреплен муляж взрывного устройства. Там он ножом напал на группу людей. Два человека погибли, трое были госпитализированы. Террориста остановили очевидцы. При этом они не знали, что взрывчатка была ненастоящей. Одним из прохожих был вооруженный бивнем нарвала Стивен Гэллэнт, который сидел за убийство пожарного. В тот день ему разрешили выйти из тюрьмы для участия в мероприятии для заключенных.

Королева воспользовалась прерогативой помилования по совету правительства. В местном минюсте действия Гэллэнта назвали «исключительно смелыми». При этом родные убитого им пожарного поддержали решение властей.

Теперь он может подать прошение об УДО в июне 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что застреленный в Берлине чеченский боевик планировал теракты в России.

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