Семеро американцев, в том числе дети, пострадали при стрельбе в США

По меньшей мере семь человек, в том числе дети, госпитализированы с ранениями после стрельбы на парковке в американском городе Меса (штат Аризона).

Как сообщает газета Arizona Republic, все произошло в пятницу вечером. Стрелок, личность которого пока не установлена, открыл огонь из автомобиля, когда проезжал мимо парковки.

Огнестрельные ранения получили взрослые и несколько детей. Самому младшему из них один год. В субботу он находился в критическом состоянии. Травмы других раненых варьируются от легких до тяжелых, однако их жизни ничего не грози.

Местные правоохранители обратились к общественности с просьбой о помощи в поимке стрелявшего. Также полиция ищет возможных очевидцев стрельбы.

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