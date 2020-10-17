В Баку сообщили о погибших и раненных в результате обстрела Гянджи

Число погибших в результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре Азербайджана.

Ракетный обстрел крупного населенного пункта Гянджа произошел около 01:00 по местному времени (00:00 мск) 17 октября. Насчитано 12 погибших, более 40 гражданских лиц получили ранения.

Кроме этого, сообщается о серьезном ущербе города. Повреждена гражданская инфраструктура и транспортные средства.

По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, обстрел города Гянджа произошел с территории Армении. На населенный пункт были выпущены баллистические ракеты «Скад».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 11 октября в Азербайджане заявили о ракетном ударе со стороны Армении по жилому дому в городе Гянджа. В результате удара 5 человек погибли и еще 17 были ранены.