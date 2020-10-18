Жители Петербурга пришли с цветами к консульству Азербайджана

Жители Петербурга пришли с цветами к консульству Азербайджана
Люди несут цветы к консульству Азербайджана. Фото: Pixabay

В воскресенье, 18 октября, в Северной столице несколько десятков горожан принесли цветы к консульству Азербайджана, чтобы почтить память погибших мирных жителей после обстрелов в Нагорном Карабахе.

Как сообщает FlashNord, пришедших к консульству просят разойтись сотрудники полиции, так как акция является несогласованной. При этом мероприятие обходится без задержанных, люди ведут себя спокойно.

Напомним, что накануне произошел обстрел азербайджанского города Гянджа. В результате чего погибли мирные жители. Ракетный обстрел со стороны Армении был не единственным. Также 11 октября в результате удара по одному из домов города Гянджа было насчитано 5 погибших и 17 пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Кремле допустили возможность введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

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