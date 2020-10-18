В Белоруссии более 100 человек задержаны на протестах

В Белоруссии более 100 человек задержаны на протестах
Флаг Белоруссии. Фото: pixabay.com

В Белоруссии в воскресенье, 18 октября, успели задержать более 100 человек. Акции проходили в Минске, Витебске, Гомеле и других городах.

Как уточняет правозащитный центр «Весна», только в Минске задержать успели более 60 человек. Уточняется, что среди них есть и журналисты.

Отмечается, что во время разгона протестов в белорусской столице использовались шумовые гранаты и резиновые пули, которыми стреляли в воздух.

В Белоруссии митинги собираются с начала августа. Участники требуют пересмотреть итоги выборов президента страны.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в МВД Белоруссии не исключили применение боевого оружия против участников несанкционированных протестов. Об этом заявлял первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казачевич.

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