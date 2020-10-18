Найден способ повысить детский иммунитет без лекарств

Найден способ повысить детский иммунитет без лекарств
Повысить детский иммунитет можно без лекарств. Фото: pixabay.com

Дети должны сталкиваться с такими естественными факторами, как пыль, грязь и пыльца, чтобы обладать высоким иммунитетом. Если они растут в «стерильных» условиях, защита их организма ослабевает.

Результаты исследования ученых из Хельсинского университета о детском иммунитете, опубликовали в научном журнале Science Advances.

Для того, чтобы проверить свои предположения, специалисты заменили асфальт на площадках для игр в нескольких детских садах на лесной дерн. После этого они в течение 28 дней наблюдали за состоянием детей.

Оказалось, что у детей, которые играли на «лесных» площадках, показатели кожного микробиома были в три раза выше, чем у тех, которые проводили время в обычных условиях. Ученые также отметили положительные сдвиги в белках и клетках, которые отвечают за укрепление иммунитета.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что болезни сердца повышают риск смерти от коронавируса.

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