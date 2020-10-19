Россиян предупредили о гололедице на дорогах

В течение ближайшей недели ночные температуры приведут к промерзанию дорожного полотна и появлению гололедицы. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ночное время температура воздуха будет в районе нуля, минимально похолодает до -2…-3 градусов. С учетом небольшого снега это приведет к промерзанию дорог.

Как сообщили РИА Новости, специалист отметил, что днем столбики термометров поднимутся до отметки 5-7 градусов тепла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальная погода придет в ряд регионов России на следующей неделе. В регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов будет прохладно.