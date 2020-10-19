В Агалатово среди ночи загорелась хозпостройка

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло возгорание хозяйственной постройки. Обошлось без пострадавших.
Возгорание случилось вечером воскресенья, 18 октября, в деревне Агалатово. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское» социальной сети «ВКонтакте».
Сигнал о ЧП поступил спасателям в 21:30. Прибывшие огнеборцы оперативно потушили пламя.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при пожаре в деревне Васкелово погиб человек, еще двое пострадали.