В Агалатово среди ночи загорелась хозпостройка

Спасатели прибыли к месту ЧП на спец машинах. Фото: vk.com/pss_agalatovo

Спасатели прибыли к месту ЧП на спец машинах. Фото: vk.com/pss_agalatovo

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло возгорание хозяйственной постройки. Обошлось без пострадавших.

Возгорание случилось вечером воскресенья, 18 октября, в деревне Агалатово. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское» социальной сети «ВКонтакте».

Сигнал о ЧП поступил спасателям в 21:30. Прибывшие огнеборцы оперативно потушили пламя.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при пожаре в деревне Васкелово погиб человек, еще двое пострадали.