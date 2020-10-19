В Агалатово среди ночи загорелась хозпостройка

В Агалатово среди ночи загорелась хозпостройка
Спасатели прибыли к месту ЧП на спец машинах. Фото: vk.com/pss_agalatovo

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло возгорание хозяйственной постройки. Обошлось без пострадавших.

Возгорание случилось вечером воскресенья, 18 октября, в деревне Агалатово. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское» социальной сети «ВКонтакте».

Сигнал о ЧП поступил спасателям в 21:30. Прибывшие огнеборцы оперативно потушили пламя.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при пожаре в деревне Васкелово погиб человек, еще двое пострадали.

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пожар в ленобласти спасатели


 

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