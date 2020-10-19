Петербург стал самым популярным направлением для отдыха с детьми в ноябре

Эксперты сервиса бронирования Tvil.ru определили пятерку наиболее популярных городов для путешественников с детьми в ноябре 2020 года.

Лидером рейтинга стала Северная столица. Кроме того, в перечень вошли Петрозаводск, Екатеринбург, Москва и Лахденпохья. Семейный отдых, по данным специалистов, длится в среднем от одной до девяти ночей. На проживание у туристов уходит от 1,9 до 4,8 тысяч рублей ежесуточно. Наиболее доступные варианты — в Петербурге, а дороже всего переночевать в Лахденпохье.

В городе на Неве в среднем бронируют девять суток, а в карельском курорте — трое. За основу рейтинга в сервисе Tvil.ru использовали статистику бронирований жилья для отдыха с детьми в период с 1 по 30 ноября текущего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в престижный всемирный рейтинг высших учебных заведений попали пять петербургских университетов.