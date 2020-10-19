Скончался петербургский писатель Владимир Шпаков

Писатель умер в возрасте 60 лет. Фото: pixabay

Писатель умер в возрасте 60 лет. Фото: pixabay

Известный петербургский писатель Владимир Шпаков скончался на 61-м году жизни. Место и время прощания пока неизвестны.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook поэтесса Галина Илюхина. Причины смерти Шпакова в настоящее время неизвестны.

Владимир Шпаков — автор восьми книг, ряда пьес и множества литературно-критических статей. Он входил в Союз писателей Санкт-Петербурга, Союз российских писателей, Гильдию драматургов Петербурга, был главным редактором литературного журнала «Зинзивер».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге скончался глава администрации Ялты на 60-м году жизни. Иван Имгрунт скончался в одной из больниц города. Причиной трагедии стал тромбоз.