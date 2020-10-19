В Коммунаре мужчина сообщил о «взрывчатке» в квартире и отправился в психушку

В Гатчинском районе Ленобласти в отдел полиции поступило сообщение о «бомбе». Звонок совершил клиент психоневрологического диспансера.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 октября. В 8:38 в полицию со своего телефона позвонил 48-летний житель Коммунара.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полицейские оперативно прибыли к месту ЧП. Проведенным осмотром дома взрывных устройств и взрывоопасных веществ обнаружено не было, эвакуация не проводилась.

Звонивший задержан и госпитализирован в психиатрическую больницу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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