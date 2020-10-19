В Коммунаре мужчина сообщил о «взрывчатке» в квартире и отправился в психушку

В Коммунаре мужчина сообщил о &#171;взрывчатке&#187; в квартире и отправился в психушку
Звонок поступил правоохранителям. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Гатчинском районе Ленобласти в отдел полиции поступило сообщение о «бомбе». Звонок совершил клиент психоневрологического диспансера.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 октября. В 8:38 в полицию со своего телефона позвонил 48-летний житель Коммунара.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полицейские оперативно прибыли к месту ЧП. Проведенным осмотром дома взрывных устройств и взрывоопасных веществ обнаружено не было, эвакуация не проводилась.

Звонивший задержан и госпитализирован в психиатрическую больницу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вежливый аноним и «люди в черном» трижды заминировали ТЦ «Галерея».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Гатчинский район лжеминер угроза взрыва


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Коммунаре мужчина сообщил о «взрывчатке» в квартире и ...
Фонтаны Петербурга завершают рабочий сезон
Петербург остается на втором месте по коронавирусу: за сутки заболели 686 человек
Петербуржцы устроили две массовые драки на Думской и Ломоносова
Прокуратура Петербурга выявила нарушения в работе поставщика школьного питания
ДТП с большегрузами полностью перекрыло движение по трассе ...
На Ленинском пьяный мигрант пырнул собутыльника и получил «уголовку»
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 25,7 тысяч человек