Фонтаны Петербурга завершают рабочий сезон

«Водоканал Санкт-Петербурга» начал отключение городских фонтанов и фонтанных комплексов с понедельника, 19 октября.
Специалисты подготавливают фонтаны к консервации на зиму: сливают воду из трубопроводной системы, проводят демонтаж оборудования и подсветки, герметизируют фонтаны и защищают их от холодов. По окончанию работ все фонтаны ждет техническая проверка. Если она выявит неполадки, то их устранят в течение зимнего сезона, чтобы к лету ничего не помешало запуску фонтанов, уведомляют в пресс-службе петербургской администрации.
Окончание сезона работы, однако, не останавливает реализацию программы по восстановлению и реконструкции городских фонтанов, сформированной по поручению губернатора Александра Беглова.
Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фонтан на Лермонтовском проспекте восстановят до конца октября.