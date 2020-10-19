Фонтаны Петербурга завершают рабочий сезон

Фонтаны Петербурга завершают рабочий сезон
Всего в сезон 2020 года в Петербурге работали 61 фонтан и фонтанный комплекс. В этом году фонтаны начали работать лишь 29 июня, тогда как обычно их запускают в середине апреля. Фото: http://www.vodokanal.spb.ru

«Водоканал Санкт-Петербурга» начал отключение городских фонтанов и фонтанных комплексов с понедельника, 19 октября.

Специалисты подготавливают фонтаны к консервации на зиму: сливают воду из трубопроводной системы, проводят демонтаж оборудования и подсветки, герметизируют фонтаны и защищают их от холодов. По окончанию работ все фонтаны ждет техническая проверка. Если она выявит неполадки, то их устранят в течение зимнего сезона, чтобы к лету ничего не помешало запуску фонтанов, уведомляют в пресс-службе петербургской администрации.

Окончание сезона работы, однако, не останавливает реализацию программы по восстановлению и реконструкции городских фонтанов, сформированной по поручению губернатора Александра Беглова.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фонтан на Лермонтовском проспекте восстановят до конца октября.

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