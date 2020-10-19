В Петербурге хотят ввести 31,5 млн квадратных метров жилья до 2030 года

В Петербурге хотят ввести 31,5 млн квадратных метров жилья до 2030 года
Петербург будет строить 3,047 млн м2 жилья в год. Фото: pixabay

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко сообщил, что в адрес главы Минстроя направлено предложение установить на период 2020-2030 годов общий объем строительства в городе в размере 31,597 млн кв.м.

Как сообщили в аппарате чиновника, Смольному удалось достичь договоренностей с Минстроем о ежегодных объемах строительства жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Изначально, согласно нацпроекту, в Петербурге должно было строиться 5,5 млн м2 жилья в год. Этот объем был катастрофичен для рынка, поскольку город не успевал наращивать инженерную и транспортную инфраструктуру. Теперь же властям удалось договориться о показателе в 3,047 млн м2 в год.

Планируется, что в Петербурге к 2030 году показатель обеспеченности населения жильем составит 27,34 кв.м. на человека, вместо текущих 26,2 кв.м.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за 2020 год было сдано жилья на 15% больше, чем в других регионах.

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