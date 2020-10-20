В Петербурге от коронавируса умерли 38 человек

В Петербурге подтвердили новые случаи, в которых коронавирусная инфекция привела к смерти пациентов. По последним данным, статистику смертности пополнили 38 человек.

Об этом стало известно во вторник, 20 октября. Соответствующие данные привел Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса. Так, за последние 24 час в городе скончались 38 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.