В Петербурге от коронавируса умерли 38 человек

В Петербурге от коронавируса умерли 38 человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге подтвердили новые случаи, в которых коронавирусная инфекция привела к смерти пациентов. По последним данным, статистику смертности пополнили 38 человек.

Об этом стало известно во вторник, 20 октября. Соответствующие данные привел Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса. Так, за последние 24 час в городе скончались 38 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.

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