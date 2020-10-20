У Джеффа Бриджеса из «Большого Лебовски» диагностировали рак

У Джеффа Бриджеса, исполнившего главную роль в фильме «Большой Лебовски», диагностировали онкологическое заболевание. Об этом рассказал сам актер на своей странице Twitter.

По его словам, врачи обнаружили у него лимфому. Бриджес пообещал, что будет держать поклонников в курсе лечения, которое он начал сегодня, 20 октября. Он также поблагодарил всех, кто пожелал ему выздоровления.

Джефф Бриджес сыграл в таких известных фильмах, как «Последний киносеанс», «Трон» и «Дорога на Арлингтон». Премию «Оскар» он получил за картину «Сумасшедшее сердце».

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