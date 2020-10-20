Прокуратура Москвы против смягчения приговора Ефремову

Столичная прокуратура попросила суд оставить в силе приговор актеру Михаилу Ефремову, приговоренного к 8 годам заключения в колонии общего режима за смертельное ДТП.

Об этом стало известно в понедельник, 20 октября. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, прокуратура Москвы выступает против удовлетворения жалобы.

Отмечается, что сегодня Мосгорсуд планирует рассмотреть апелляции на приговор со стороны защиты, которая просит снизить актеру срок и заменить его на условный.

Напомним, московский Пресненский суд 8 сентября вынес приговор Михаилу Ефремову по делу смертельном ДТП. Его признали виновным в гибели Захарова и приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сестра Ефремова рассказала о его жизни в тюрьме. Она отметила, что родственник находится в нормальной обстановке, ему ничего не угрожает.