В России спрогнозировали спад заболеваемости Covid-19

Ежедневный прирост инфицированных COVID-19 в России начнет уменьшаться в первых числах следующего месяца. Такое мнение выразили эксперты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем НИО РЭУ им. Плеханова

Исследовали проанализировали число инфицированных, суточный прирост тестов на выявление новой болезни, сопоставили эти показатели и определили процентное соотношение числа заболевших в текущем и предыдущем месяцах. Полученные выводы они подкрепили результатами наблюдения за сезонным течением некоторых ОРВИ за несколько лет.

Как сообщили РИА Новости, ученые пришли к выводу, что спад наступит в первых числах ноября. При этом заболеваемость может расти в абсолютном измерении, но темпы должны быть равны приросту.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.