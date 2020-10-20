Врач-кардиолог объяснила, как установить причину метеозависимости

Метеозависимость может быть спровоцирована проблемами со здоровьем. Фото: pixabay.com

Метеозависимость может быть спровоцирована проблемами со здоровьем. Фото: pixabay.com

Кардиолог-ревматолог Виктория Львовская объяснила, что выявить причину метеозависимости можно при помощи анализов.

Необходимо сдать стандартный клинический анализ крови и биохимию, в которой особенно внимательно стоит изучить результаты липидограммы, а также уровень холестерина и его фракцию, рассказала медик телеканалу «Санкт-Петербург».

Пациентам старше 25 лет, а также людям, страдающим лишним весом, следует проверить уровень инсулина, который свидетельствует о рисах спазмов сосудов. Кроме того, стоит отслеживать уровень калия и витамина D в крови. Для точной диагностики не будет лишним сдать анализы на тиреотропный гормон, отвечающий за функционирование щитовидной железы, а также Т3 свободный и Т4 свободный.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-отоларинголог призывает не паниковать: потеря обоняния не всегда свидетельствует о заражении COVID-19.