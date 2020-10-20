Начальник Дедов Морозов разбился при крушении вертолета в Вологодской области

Начальник Дедов Морозов разбился при крушении вертолета в Вологодской области
Вертолет рухнул в реку. Фото: Pixabay

Вертолет рухнул в реку, на борту никто не выжил.

В Вологодской области сегодня, 20 октября, произошло крушение вертолета. На борту находились гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев и президент компании «Аэросоюз» Сергей Мозер, оба погибли. Об этом сообщает РИА Новости, информацию также подтвердил губернатор региона.

Известно, что вертолет упал в реку Сухона в районе поселка Бобровское. На месте уже работают сотрудники экстренных служб, которые пытаются вытащить самолет из воды. Вологодская транспортная прокуратура приступила к проверке, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

СМИ пишут, что Васильев принимал участие в тестировании нового маршрута для зимних туров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет санавиации спас жизнь жителю Кингисеппа.

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