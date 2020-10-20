В Московской области школьник погиб при взрыве боеприпаса

В Московской области школьник погиб при взрыве боеприпаса
В результате произошедшего погиб подросток. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В подмосковном городе Лобне местные ребята принесли боеприпасы времен войны в детско-юношеский центр. Один из снарядов взорвался, в результате чего погиб один мальчик.

При взрыве в ногу 14-летнему подростку попал осколок снаряда. Он задел бедренную артерию, и мальчик скончался от потери крови. Его тело нашел педагог.

Предполагается, что при себе у него были заряды от противотанкового оружия. Сейчас правоохранители выясняют, как у мальчика получилось пронести боеприпасы в центр, и откуда он их взял.

Как сообщает РЕН ТВ, школьник ходил в кружок военно-прикладной направленности, где дети, среди прочего, ходили в походы с металлоискателем и проходили стрелковую подготовку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на территории рухнувшего СКК нашли боеприпас.

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