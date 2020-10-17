На территории рухнувшего СКК нашли боеприпас

На территории рухнувшего СКК нашли боеприпас
Боеприпас использовали во время Первой мировой войны. Фото: МЧС РФ

Опасный предмет лежал под землей как минимум сотню лет.

В Санкт-Петербурге сегодня, 17 октября, нашли боеприпас, которому может быть более сотни лет. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Снаряд обнаружили во время земляных работ на территории рухнувшего СКК. Специалисты отмечают, что подобные боеприпасы использовали во времена Первой мировой войны. Они добавили, что он представлял опасность для окружающих. На место вызвали саперов, которые вывезли боеприпас для дальнейшей ликвидации на полигоне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приозерском шоссе в Ленобласти нашли «боеприпас времен ВОВ», оказавшийся учебной миной. Взрывотехники установили, что это учебная противотанковая мина ТМ-62, не представляющая опасности для окружающих. Тем не менее, её изъяли для последующей утилизации.

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