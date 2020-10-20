Вирусолог призывает ввести нерабочие дни для борьбы с COVID-19

По мнению доктора медицинских наук, нерабочие дни могут дать положительный результат в борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay.com

По мнению доктора медицинских наук, нерабочие дни могут дать положительный результат в борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay.com

Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что остановить рост заболеваемости коронавирусом можно только при введении нерабочих дней со стороны властей.

Как сообщает РИА Новости, о необходимости возвращения режима самоизоляции вирусолог заявил на пресс-конференции. По мнению доктора медицинских наук, нерабочие дни могут дать положительный результат в текущей борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также благоприятно сказаться на эпидемиологической обстановке.

По мнению Зуева, нынешняя ситуация не позволяет остановить рост новых случаев коронавируса без повторного введения нерабочих дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав призвал россиян свести к минимуму контакты до вакцинации. Мурашко подчеркнул, первоочередная задача на данный момент — выиграть определенное время.