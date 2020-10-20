Минздрав призвал россиян свести к минимуму контакты до вакцинации

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал граждан по возможности свести все социальные контакты к минимуму и соблюдать меры профилактики коронавируса до тех пор, пока в стране не начнется массовая вакцинация.

По словам министра, промышленности, занимающейся выпуском вакцин против COVID-19, удалось адаптировать свои производственные мощности. Сейчас власти видят, что первые промышленные серии уже пошли в выпуск. Мурашко подчеркнул, первоочередная задача на данный момент — выиграть определенное время.

Он отметил, что массовая вакцинация станет одним из шагов на пути к победе над коронавирусом, но, пока она не началась, необходимо соблюдать масочный режим и минимизировать социальные контакты. Об этом он заявил на онлайн-форуме «Открытые инновации».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с января 2021 года тесты на коронавирус в Петербурге включат в программу ОМС.