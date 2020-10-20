Кокосовое масло оказалось полезным при лечении коронавируса

Кокосовое масло оказалось полезным при лечении коронавируса
Кокосовое масло первого отжима полезно при лечении коронавируса. Фото: unsplash

Филиппинские ученые выяснили, что кокосовое масло первого отжима может дать положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции в легкой форме.

Как сообщает International Business Times, ученые Филиппинского совета по исследованиям и разработкам в области здравоохранения пришли к такому выводу по результатам исследования, в котором участвовали 56 пациентов, заболевание которых протекало в легкой форме.

Исследователи утверждают, что присутствующие в кокосовом масле вещества могут снизить количество вирусных частиц в организме и участвовать в активации иммунной системы для борьбы с коронавирусом. При низком содержании вируса в крови кокосовое масло может снизить значение еще на 60-90%. Оно также помогает увеличить выживаемость клеток организма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус может обернуться потерей слуха для некоторых пациентов.

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