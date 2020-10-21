Анастасия Решетова готовит сына Тимати к «Холостяку»

Анастасия Решетова вновь напомнила подписчикам о своем отношении к участию рэпера Тимати в проекте «Холостяк». Модель тяжело переживает разрыв с рэпером.

Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. Решетова сфотографировала сына Ратмира в черном спортивном костюме, напоминающем по стилю образы Тимати.

«Холостяк, 9 сезон», — подписала снимок экс-возлюбленная рэпера.

Подписчики Анастасии заметили, что в ее профиле резко изменился контент. Откровенные, дерзкие, сексуальные фото чередуются с грустными, полными тоски кадрами.

Напомним, что о разводе супругов стало известно в сентябре. Решетова объявила об этом в соцсети – она заявила, что отношения не прошли проверку на прочность. Блогер уверяет, что измен не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати резко ответил хейтерам из-за критики шоу «Холостяк».