Утренние пробки в Петербурге вот-вот поднимутся до 5 баллов

Жители Северной столицы уже проснулись и выехали на работу. Об этом свидетельствует загруженность на дорогах города.

Так, сегодня, 21 октября, к 8 часам утра пробки составили 3 балла. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», через час загруженность на городских дорогах повысится еще на два балла. Проезд затруднили некоторые дорожные ограничения и ДТП.

Крупные пробки наблюдаются на набережной Черной речки, улицах Академика Крылова, Новосибирской, Савушкина, а также на Гражданском и Сампсониевском проспектах.

Движение также затруднено на Пироговской и Арсенальной набережных, Садовой улице, Невском проспекте, Полтавской улице и набережной Обводного канала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту сегодня задержали один рейс. Воздушное судно должно было вылететь в Анталью в 7:50, но вылет перенесли на 8:35.