В Петербурге коронавирусом заразились еще 684 человека

В Петербурге продолжаются исследования на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжаются исследования на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезнь обнаружили у 684 человек.

Об этом стало известно в среду, 21 октября. Как сообщил портал «Стопкоронавирус. РФ», Петербург оказался на втором месте в рейтинге российских регионов по заболеваемости Covid-19. Лидирует в списке Москва, где зафиксировали 4 389 случаев инфицирования. На третьем месте Московская область – 466 заболевших. В Ленобласти – 106 новых ковид-инфицированных.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки петербургские медики успели обследовать 30 195 человек на Covid-19.