В Ленобласти утвержден новый зампредседателя правительства по строительству и ЖКХ

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области согласовали назначение Михаила Москвина заместителем председателя правительства региона по строительству и ЖКХ.
Об этом стало известно сегодня, 21 октября. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, депутаты проголосовали за его кандидатуру единогласно.
Москвин будет курировать комитет по строительству, ему возвращается комитет по градостроительной политике, Госстройнадзор и жилищно-коммунальный блок: капремонт, создание комфортной городской среды.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти появится комитет по охране и реставрации памятников. Его возглавит новый зампред правительства 47 региона Владимир Цой.