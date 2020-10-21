Тренер Хабиба Нурмагомедова раскрыл грубые ошибки бойца UFC

Тренер Хабиба Нурмагомедова раскрыл грубые ошибки бойца UFC
Хабиб Нурмагомедов с тренером. Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал об ошибках российского бойца UFC во время боя.

По словам американского тренера, спортсмен делает грубые ошибки, когда задирает высоко голову. Он отметил, что боец должен держать подбородок низко, а руки высоко.

Как сообщил портал NevaSport.ru, тренер подчеркнул, что Хабиб техничный боец, но «иногда в боях его техника не такая, как хотелось бы».

Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов встретятся 24 октября в ходе турнира UFC 254. Поединок пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Событие будет закрыто для зрителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бой Хабиба Нурмагомедова покажут в восьми кинотеатрах России.

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